Caserta, il bilancio del 2019 finisce alla Corte dei Conti (Di lunedì 3 agosto 2020) E’ finito alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti il consuntivo 2019 approvato qualche giorno fa dal consiglio comunale di Caserta, su cui è stato espresso parere negativo dal collegio dei revisori dei Conti. Lo spiega il prefetto di Caserta, Raffaele Ruberto, in una breve comunicazione inviata al deputato del Movimento Cinque Stelle, Antonio Del Monaco, che il 30 luglio scorso aveva chiesto un intervento di Ruberto sulla questione del bilancio approvato in consiglio e bocciato dall’organo tecnico del Comune; il Comune di Caserta è attualmente sottoposto alla procedura di dissesto, il secondo dichiarato nel giro di pochi anni. “La problematica segnalata – scriva il ... Leggi su ildenaro

mattinodinapoli : Caserta, il bilancio consuntivo 2019 finisce alla Corte dei conti - txtconsulting : CASERTA. Il direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei ha incontrato la stampa per illustrare il lav… - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 5.016 per 7 casi tra Caserta, Salerno e Benevento. Le tabelle… - AppiaPolis : New post (CASERTA, ON. DEL MONACO CHIEDE INTERVENTO SU PARERE NEGATIVO AL BILANCIO) has been published on AppiaPoli… - cronacacaserta : 5 morti in pochi giorni sulle strade del Casertano. Bilancio drammatico -

Ultime Notizie dalla rete : Caserta bilancio Caserta, il bilancio del 2019 finisce alla Corte dei Conti - Ildenaro.it Il Denaro Coronavirus, in Campania 7 casi tra Caserta, Salerno e 1 nel Sannio

Sono 7 i casi di positività tra Caserta, Salerno e 1 nel Sannio, su 2.194 tamponi processati in un giorno. Resta alta l’attenzione sulle misure di contenimento. Dall’entrata in vigore delle ultime ord ...

Caserta: 3 incidenti ed un’auto in fiamme nelle ultime 24 ore. 5 i feriti

Caserta / Marcianise – Continuano a registrarsi incidenti stradali nel Casertano, alcuni di questi anche gravi. Nelle ultime 24 ore ben 3 schianti, ed una vettura avvolta dalle fiamme. Il bilancio è d ...

Sono 7 i casi di positività tra Caserta, Salerno e 1 nel Sannio, su 2.194 tamponi processati in un giorno. Resta alta l’attenzione sulle misure di contenimento. Dall’entrata in vigore delle ultime ord ...Caserta / Marcianise – Continuano a registrarsi incidenti stradali nel Casertano, alcuni di questi anche gravi. Nelle ultime 24 ore ben 3 schianti, ed una vettura avvolta dalle fiamme. Il bilancio è d ...