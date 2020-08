Carcere minorile Beccaria, Sappe: "Giovane detenuto aggredisce due agenti" (Di lunedì 3 agosto 2020) Milano, 3 agosto 2020 - Nuova aggressione in Carcere , vittime due agenti di Polizia penitenziaria in servizio al minorile Beccaria di Milano. La denuncia arriva dal sindacato Sappe con il suo ... Leggi su ilgiorno

qn_giorno : #Milano, carcere minorile Beccaria, Sappe: 'Giovane detenuto aggredisce due agenti - NOTONLYMARSHALL : MILANO, ANCORA VIOLENZE NEL CARCERE MINORILE ‘BECCARIA’: DETENUTO AGGREDISCE DUE AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA … - yousra26675750 : si può eliminare qualcuno dalla propria vita senza ucciderlo? (sapete com'è non voglio finire in carcere minorile ) - giovaafcim7 : RT @daddydalbert: @giovaafcim7 @fleurrdellys Spero per lei che abbia raggiunto la maggiore età il carcere minorile è bruttissimo - daddydalbert : @giovaafcim7 @fleurrdellys Spero per lei che abbia raggiunto la maggiore età il carcere minorile è bruttissimo -

