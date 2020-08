Capello: “Il Napoli può fare l’impresa. Il City favorito per la vittoria” (Di lunedì 3 agosto 2020) Fabio Capello intervistato dal giornale La Gazzetta dello Sport, analizza la ripresa della Champions League. “Il Napoli può centrare l’impresa col Barcellona. Deve sfruttare le occasioni, e Messi sarà comunque l’uomo della sfida”. Atalanta contro PSG? “A loro manca Mbappé, ma anche la Dea ha perso una pedina fondamentale come Ilicic. A Gasperini resta Gomez: con lo sloveno avrei puntato sull’Atalanta”. Foto: photoagency L'articolo Capello: “Il Napoli può fare l’impresa. Il City favorito per la vittoria” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

