Capello: "Champions? Il Napoli può centrare l'impresa, per la Juve non sarà facile. L'Inter e la Roma stanno bene" (Di lunedì 3 agosto 2020) Fabio Capello è protagonista di una lunga Intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Tanti i temi trattati dall’ex tecnico di Milan e Juve. Show - 2020 Laureus World Sports Awards - Berlin LIONE – "La Juve non ha una pratica facile da sbrigare. Quando devi recuperare, puoi commettere errori e magari possono riproporsi i dubbi affiorati negli ultimi tempi per qualche difficoltà difensiva. La cosa fondamentale è non avere fretta. Per esperienza dico che l’ansia di ribaltare il risultato... Leggi su 90min

Fprime86 : RT @Spazio_J: GdS - #Capello: 'Champions? La Juve non ha una pratica facile, possono riproporsi i dubbi difensivi' GdS - Capello: 'Champion… - Fprime86 : RT @CorSport: La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio ?? ??#Conte, lungo addio ??Su #Zaniolo sentite #Capello « Futuro da Pallone d'… - 100x100Napoli : #Capello parla degli impegni in #Champions di #Napoli e #Juventus - AtalantaBCFeed : Champions ed Europa League: Capello fa le carte alle italiane #ForzaAtalanta #ABC1907 - UgoBaroni : RT @CorSport: La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio ?? ??#Conte, lungo addio ??Su #Zaniolo sentite #Capello « Futuro da Pallone d'… -