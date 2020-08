Cannavaro: “Sarri un esempio per tutti gli allenatori. La Champions per essere come Klopp e Guardiola” (Di lunedì 3 agosto 2020) ​A tutto Fabio Cannavaro. Il tecnico del Guangzhou Evergrande ha parlato a Tuttosport in merito alle vicende del calcio italiano. Dalla vittoria dello scudetto della Juventus fino alla prossima Champions League con le aspettative sui bianconeri e non solo.Cannavaro: "Sarri un esempio. Champions per essere come Klopp e Guardiola"caption id="attachment 997837" align="alignnone" width="637" Juventus Sarri (getty images)/caption"Scudetto vinto per demerito delle rivali? Assolutamente no", ne è convinto Cannavaro che inizia con il tema Tricolore. "Quello è il solito alibi dei perdenti. Ma non lo dico io, è così da sempre. La Juventus ha vinto perché si è confermata la più forte. E visto ... Leggi su itasportpress

