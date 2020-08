Campate e materiali, la scheda tecnica del nuovo ponte di Genova (Di lunedì 3 agosto 2020) LA NUOVA STRUTTURA 03 agosto 2020 08:35 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli 1 di 1 leggi dopo slideshow ingrandisci Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Campate materiali

Se fossi un politico, uno di quelli che parlano sulle piazze al 1. di Agosto, inizierei con una esortazione: Occidente, ricordati chi sei! Occidente, perché se non si salva l’Occidente la vedo dura pe ...Non è una celebrazione, ma un momento per ricordare. Il Ponte Genova San Giorgio viene inaugurato il 3 agosto alle 18.30 con una cerimonia a cui partecipano anche il Presidente della Repubblica, Sergi ...