Campania startup, Valeria Fascione fa il punto sulla misura: Si tratta di una grandissima opportunità, ecco perché (Di lunedì 3 agosto 2020) La seconda edizione di Campania Start-up 2020, per la creazione e il consolidamento di start-up innovative.5 milioni di euro, 2 slot di finanziamenti, snellimento della burocrazia, percorso privilegiato per le seal of excellence, nuovi obiettivi e tanto altro!Grazie all’assessore regionale Valeria Fascione per averci raccontato i dettagli di questa opportunità. In quest’intervista l’assessore regionale Valeria Fascione fa il punto sull’andamento della misura e spiega, in dettaglio, perché Essa rappresenta una grandissima opportunità per i giovani della regione. “In questi mesi ho ascoltato ricercatori, imprenditori e giovani che hanno riposto speranza e ... Leggi su ildenaro

La Regione Campania sostiene la creazione e consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza, attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi ...

Tre bandi per ricerca, imprese e startup per promuovere la trasformazione digitale sul territorio

L'avviso "Campania StartUp" è infine rivolto alla creazione e al consolidamento di startup innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza, attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, ...

