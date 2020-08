Cambia il Comandante alla Scuola dell’Aeronautica alla Reggia. “Arma in città altri 60 anni” (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCambio di consegne alla Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare, di stanza presso la Reggia di Caserta: il Colonnello Nicola Gigante, Comandante uscente, ha ceduto il posto al subentrante Tenente Colonnello Roberto Impegno in una cerimonia presieduta dal Comandante delle Scuole e della 3^ Regione Aerea, il Generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande; presenti le autorità civili, religiose e militari locali. Ma la notizia più importante è quella annunciata dal consigliere comunale di Caserta Pasquale Antonucci, secondo cui l’amministrazione targata Carlo Marino “sta per approvare la permanenza nel nostro Comune dell’Aeronautica Militare per altri 60 anni”. L’Arma azzurra ... Leggi su anteprima24

