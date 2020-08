California in fiamme, così brucia la Cherry Valley: le immagini aeree degli incendi (Di lunedì 3 agosto 2020) Gli incendi che stanno colpendo la Cherry Valley, in California, ripresi da immagini aeree. I fuochi, che sono scoppiati venerdì 31 luglio, si stanno espandendo e, fino ad oggi, hanno già consumato circa 12mila acri di suolo. La causa degli incendi è ancora da stabilire. L'articolo California in fiamme, così brucia la Cherry Valley: le immagini aeree degli incendi proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

