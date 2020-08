Caldo killer, due operai sono morti dopo ore di lavoro sotto il sole rovente (Di lunedì 3 agosto 2020) Caldo killer, due operai sono morti dopo ore di lavoro. Il Caldo degli ultimi giorni è la causa della morte di due operari, che dopo lunghe ore passate sotto il sole sono deceduti. Caldo killer in Italia: due operai sono morti, si tratta delle prime vittime di questa grande ondata di Caldo caratterizzata da temperature roventi. Tutto il territorio della penisola è diventato scenario di afa e Caldo con temperature oltre i 40° per effetto del violento anticiclone africano. Così si registrano le prime vittime del clima ... Leggi su limemagazine.eu

enricomontibell : Caldo killer in Italia: due operai morti a distanza di poche ore, uno aveva - givemechillEsse : RT @spiazzata: Il killer è il caldo o sono i datori di lavoro? - lightonmeee : RT @spiazzata: Il killer è il caldo o sono i datori di lavoro? - soniatrylly : RT @spiazzata: Il killer è il caldo o sono i datori di lavoro? - valemontalti : RT @Mushroomsamba_: 'Caldo killer' perché 'datori di lavoro sfruttatori pezzi di merda' faceva brutto immagino -

Il titolo della notizia di ieri, 1° agosto, è "Due operai morti a Pordenone e Bologna dopo ore di lavoro sotto il sole: avevano 35 e 53 anni" (fanpage.it). È ormai una "normale fatalità". Non ci si fa ...