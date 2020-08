Caldo e mancanza di energia? Attenzione a non confondere la carenza di minerali con il calo di zuccheri: sintomi, cause e consigli utili (Di lunedì 3 agosto 2020) Con le alte temperature, spossatezza, astenia e mancanza di energia dilagano: “Il Caldo è arrivato all’improvviso, e il nostro corpo cerca di adattarsi: con la vasodilatazione cala la pressione, e sudando si perdono acqua e minerali. Così arriva l’astenia. Attenzione però a non confondere questi sintomi con una carenza di zuccheri: a mancare sono i minerali“, avverte Sara Farnetti, specialista in medicina interna e nutrizione, che per l’Adnkronos Salute ha stilato un elenco di alimenti ‘amici‘, utili per difendersi dalla morsa del Caldo. Fra questi ciliegie, olive, cetrioli ma anche la tradizionale caprese, “che ... Leggi su meteoweb.eu

maninblack53 : RT @VitoGulli: E questo ? ???? : versare in padella i presenti non distanziati, salare con mancanza di mascherine, una spruzzata di presenza… - marisavillani : RT @VitoGulli: E questo ? ???? : versare in padella i presenti non distanziati, salare con mancanza di mascherine, una spruzzata di presenza… - 96heavn : sei hai freddo ti puoi coprire mentre se hai caldo ti infili in un congelatore o ti soffocchi per mancanza d'aria g… - il_brigante07 : RT @dukana2: Toh! In #Basilicata si sono accorti dei #CambiamentiClimatici! Si lamentano del caldo ...della mancanza di #acqua ?CHE VE POSS… - dukana2 : RT @dukana2: Toh! In #Basilicata si sono accorti dei #CambiamentiClimatici! Si lamentano del caldo ...della mancanza di #acqua ?CHE VE POSS… -

Ultime Notizie dalla rete : Caldo mancanza Caldo e mancanza di energia? Attenzione a non confondere la carenza di minerali con il calo di zuccheri: s ... Meteo Web Siccità, incendi e tre grandinate al giorno: una pazza estate tropicale

Con il caldo anomalo e la mancanza di pioggia è scattato l'allarme incendi mentre un numero crescente di regioni sta facendo i conti con la siccità nelle campagne con gravi danni per le coltivazioni.

La Spezia, saldi fra caldo e paura: è partenza lenta

I commercianti: «Avvio soft, poi la gente è venuta». Costumi da bagno, sandali e borsette fra i capi più gettonati La Spezia – Sconti. Sconti. Sconti. La febbre dei saldi sbarca alla Spezia con la cit ...

Con il caldo anomalo e la mancanza di pioggia è scattato l'allarme incendi mentre un numero crescente di regioni sta facendo i conti con la siccità nelle campagne con gravi danni per le coltivazioni.I commercianti: «Avvio soft, poi la gente è venuta». Costumi da bagno, sandali e borsette fra i capi più gettonati La Spezia – Sconti. Sconti. Sconti. La febbre dei saldi sbarca alla Spezia con la cit ...