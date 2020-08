Calciomercato Torino – Giampaolo vicino, con lui arriva anche Krunic? (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Calciomercato Torino vive ore febbrili nell’attesa di annunciare il nuovo allenatore che comunque tranne cataclismi sarà Marco Giampaolo. Con il tecnico potrebbe arrivare dal Milan anche il centrocampista Krunic. Cosa manca alla firma di Giampaolo Tra il Torino e Marco Giampaolo è tutto fatto, ma la firma tarda ad arrivare perchè il tecnico deve liberarsi dal Milan con il quale è ancora sotto contratto e per farlo ha chiesto una buonuscita ai rossoneri. Manca solo questo piccolo ma significativo particolare e dopo ci sarà l’annuncio del tecnico che guiderà i granata nella prossima stagione. La firma dovrebbe arrivare comunque nei prossimi ... Leggi su giornal

