Calciomercato Sampdoria – Maroni lascia, la fidanzata saluta su Instagram (Di lunedì 3 agosto 2020) Calciomercato Sampdoria – Gonzalo Maroni lascia la Sampdoria. La notizia non è ancora ufficiale, ma manca davvero poco. Oggi la sua fidanzata ha pubblicato su Instagram un post di saluto alla famiglia di Gastòn Ramirez, uruguaiano compagno di squadra del calciatore argentino alla Samp, ringraziandola per tutto quanto condiviso con loro. Un saluto che sa di addio, almeno alla Sampdoria, e quantomeno di arrivederci al fantasista e alla sua famiglia. Calciomercato Sampdoria – Maroni lascia, la fidanzata saluta su Instagram Non ha trovato molto spazio né con Di Francesco né con Ranieri, Gonzalo ... Leggi su giornal

ReylopezReinier : RT @DiMarzio: #Sampdoria interessata a #Torregrossa: contatti con il #Brescia - ZozzoneroDentro : RT @DiMarzio: #Sampdoria interessata a #Torregrossa: contatti con il #Brescia - DiMarzio : #Sampdoria interessata a #Torregrossa: contatti con il #Brescia - sportli26181512 : Cagliari, Di Francesco nuovo allenatore: è ufficiale: L'annuncio del club rossoblù: contratto fino al 2022, l'ex al… - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria: #Belhanda e #Feghouli due colpi per #Ranieri? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria Calciomercato Sampdoria, il Cagliari vuole un blucerchiato Sampdoria News 24 Sampdoria, parlano i tifosi: «Terminata una stagione assurda, grazie Ranieri»

Va in archivio la stagione di Serie A 2019/20 e la Sampdoria ha raggiunto la salvezza con quattro giornate di anticipo. La Federclubs, federazione dei clubs blucerchiati, ha pubblicato sul proprio sit ...

Gli squalificati per la prima della Serie A 2020-21: un turno a De Vrij e altri 9

Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 38esima e ultima giornata, ha squalificato 10 giocatori, tutti per un turno: Sofyan Amrabat (Verona), Francesco Cassata, Andrea Masiello e ...

Va in archivio la stagione di Serie A 2019/20 e la Sampdoria ha raggiunto la salvezza con quattro giornate di anticipo. La Federclubs, federazione dei clubs blucerchiati, ha pubblicato sul proprio sit ...Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 38esima e ultima giornata, ha squalificato 10 giocatori, tutti per un turno: Sofyan Amrabat (Verona), Francesco Cassata, Andrea Masiello e ...