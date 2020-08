Calciomercato Palermo, sfuma Corazza: l’attaccante ha detto sì al Modena. E gli Under… (Di lunedì 3 agosto 2020) Simone Corazza non vestirà la maglia rosanero in Serie C.Il Palermo, si sa, è al lavoro con l'obiettivo di completare l'organico da mettere a disposizione del nuovo allenatore. Chi nelle ultime settimane è stato accostato a più riprese al club di viale del Fante è proprio l'attaccante della Reggina. Tuttavia, secondo quanto riportato dal 'Giornale di Sicilia', Corazza sarà un nuovo giocatore del Modena.D'altra parte, di recente, l'entourage del calciatore aveva dichiarato di non aver mai avuto contatti con il Palermo e che l'unica squadra interessata realmente al classe 1991 era proprio il Modena. Corazza, dunque, avrebbe detto sì agli emiliani. E nelle prossime ore potrebbe già raggiungere la ... Leggi su mediagol

