Calciomercato Napoli, parla Cristiano Giuntoli: “Speriamo di rinnovare a breve e di patrimonializzare tanti giovani per il futuro” (Di lunedì 3 agosto 2020) Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento azzurro ai microfoni di Sportmediaset. “Champions? Sognare non è vietato, a Barcellona cercheremo di fare il massimo, cercheremo di fare bella figura e magari con un po’ di fortuna proveremo a superare il turno. Con Osimhen abbiamo un attaccante diverso da quelli attualmente in rosa: ha sempre voglia di attaccare la linea avversaria ed aiuta la squadra in fase di non possesso”. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Calciomercato | La #Juventus vuole l'attaccante del #Napoli - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, interamente definito l'acquisto di #Osimhen: tutto quello che c'è da sapere - DiMarzio : Nuovo rinforzo per #Gattuso: #Osimhen è ufficialmente un nuovo giocatore del #Napoli - news24_napoli : Capello a sorpresa a casa Milan! Cosa c’è dietro? L’ipotesi di… - ClaudioAga91 : Per @_SiGonfiaLaRete ho parlato con il mio amico e collega @CedricCanale del protagonista assoluta di questa prima… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli – Senza parole: potrebbe saltare tutto! Mondo Udinese Calciomercato Cosenza, deciso il futuro di Trinchera e Occhiuzzi | Doppio ritorno!

La salvezza del Cosenza conquistata nell’ultima giornata di Serie B grazie alla vittoria sulla Juve Stabia, permetterà alla società di programmare il futuro in modo molto più sereno. Il club calabrese ...

Calcio in tv: le coppe internazionali

Il ritorno delle coppe internazionali. Archiviato il campionato, in tv è la settimana della Champions League e dell'Europa League con le squadre italiane in campo e quindi sul piccolo schermo tutte le ...

La salvezza del Cosenza conquistata nell’ultima giornata di Serie B grazie alla vittoria sulla Juve Stabia, permetterà alla società di programmare il futuro in modo molto più sereno. Il club calabrese ...Il ritorno delle coppe internazionali. Archiviato il campionato, in tv è la settimana della Champions League e dell'Europa League con le squadre italiane in campo e quindi sul piccolo schermo tutte le ...