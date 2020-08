Calciomercato Napoli – Milik spinge per andare alla Juventus che offre tre contropartite (Di lunedì 3 agosto 2020) Ufficializzato Osimhen pochi giorni fa, il Napoli conferma in maniera ufficiale, anche per bocca di De Laurentiis e di Cristiano Giuntoli, DS azzurro, che l’attaccante polacco Arek Milik è sul mercato: il patron del Napoli ha anche specificato che qualora non arrivasse un’offerta congrua per portarlo via dalla città partenopea, la società prenderà la decisione di mettere il calciatore fuori rosa. Accordo con la Juventus Come riportato da Sky nell’ultima indiscrezione, il numero 99 azzurro che resta il capocannoniere della squadra azzurra nonostante le ultime partite non abbia fornito prestazioni all’altezza, e gode quindi di un certo credito: anche per questo De Laurentiis non intende accettare meno di 40 milioni di euro. E’ sempre la ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Calciomercato | La #Juventus vuole l'attaccante del #Napoli - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, interamente definito l'acquisto di #Osimhen: tutto quello che c'è da sapere - DiMarzio : Nuovo rinforzo per #Gattuso: #Osimhen è ufficialmente un nuovo giocatore del #Napoli - calciomercatoit : #Napoli, ritorno di fiamma e contatti con l'#AtleticoMadrid per #Arias ?? #CMITmercato - calciomercatoit : ?? #Napoli, UFFICIALE: lesione al tendine dell'adduttore sinistro per #Insigne -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli CorSport - Il Napoli vuole chiudere per un terzino sinistro: si riaprono clamorosamente due vecchie piste CalcioNapoli24 DIRETTA/ Spal Fiorentina (risultato finale 1-3): sprint vincente dei viola

Al Mazza di Ferrara si conclude la stagione di SPAL e Fiorentina che si affrontano nell’ultima giornata di Serie A, al decimo del primo tempo il punteggio è fermo sullo 0-0. Clima estivo con temperatu ...

Calciomercato Napoli, obiettivo Arias: le ultime da Madrid

Santiago Arias continua ad essere un obiettivo del Napoli di Aurelio de Laurentiis. Il terzino dell’Atletico Madrid non ha vissuto un’ottima stagione Santiago Arias continua ad essere in orbita Napoli ...

Al Mazza di Ferrara si conclude la stagione di SPAL e Fiorentina che si affrontano nell’ultima giornata di Serie A, al decimo del primo tempo il punteggio è fermo sullo 0-0. Clima estivo con temperatu ...Santiago Arias continua ad essere un obiettivo del Napoli di Aurelio de Laurentiis. Il terzino dell’Atletico Madrid non ha vissuto un’ottima stagione Santiago Arias continua ad essere in orbita Napoli ...