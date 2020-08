Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik sarà impiegato come pedina di scambio con Roma o Juventus (Di lunedì 3 agosto 2020) Arkadiusz Milik continua ad essere considerato come una potenziale pedina di scambio importante per il Napoli in vista della prossima sessione di mercato. L’avventura del centravanti polacco all’ombra del Vesuvio è chiaramente terminata. L’ha fatto intendere anche il presidente Aurelio De Laurentiis pochi giorni fa, in un’intervista a Sky. Oggi ne parla anche l’edizione del Corriere dello Sport, che valuta un possibile affare con la Roma. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

