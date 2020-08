Calciomercato Inter, accordo raggiunto con il Manchester United per Sanchez: le cifre dell’operazione (Di lunedì 3 agosto 2020) Alexis Sanchez diventerà a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter, il club nerazzurro infatti ha trovato l’accordo con il Manchester United, trasformando il prestito del cileno in trasferimento definitivo. Foto Getty / Alessandro SabattiniLe prestazioni dell’ex Udinese hanno convinto la dirigenza del club di Suning a puntare su di lui, complici anche i 4 gol e i 10 assist sfornati in 29 presenze. I contatti tra le parti sono stati ed incessanti in queste ore, fino all’ok definitivo da parte degli inglesi fondamentale per la chiusura definitiva dell’operazione. Sanchez resterà in nerazzurro senza che l’Inter versi un euro nelle casse del Manchester United, che a sua volta ... Leggi su sportfair

FabrizioRomano : L’Inter acquista Alexis Sanchez a titolo definitivo dal Manchester United ma non pagherà alcuna cifra di indennizzo… - DiMarzio : È fatta per @Alexis_Sanchez all’@Inter, risolti gli ultimi dettagli di poco fa: il @ManUtd non riceverà alcun inden… - DiMarzio : Il nuovo contratto di @Alexis_Sanchez con l’@Inter sarà di 7 milioni netti a stagione per tre anni @SkySport #calciomercato - davideinno85 : RT @DiMarzio: Il nuovo contratto di @Alexis_Sanchez con l’@Inter sarà di 7 milioni netti a stagione per tre anni @SkySport #calciomercato - MatteoBarzaghi : RT @SkySport: Sanchez, è fatta per l'acquisto dell'Inter a titolo definitivo: firmerà un triennale -