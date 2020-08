Calciomercato Inter, accordo ad un passo con il Manchester United per Sanchez: la situazione (Di lunedì 3 agosto 2020) Alexis Sanchez diventerà a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter, il club nerazzurro infatti sta facendo di tutto per trovare l’accordo con il Manchester United, trasformando il prestito del cileno in trasferimento definitivo. Foto Getty / Alessandro SabattiniLe prestazioni dell’ex Udinese hanno convinto la dirigenza del club di Suning a puntare su di lui, complici anche i 4 gol e i 10 assist sfornati in 29 presenze. I contatti tra le parti sono continui ed incessanti in queste ore, dunque è atteso a breve l’ok definitivo da parte degli inglesi per la chiusura definitiva dell’operazione.L'articolo SPORTFAIR. Leggi su sportfair

