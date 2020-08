Cairo Montenotte: scontro tra Vigili del Fuoco e camion, ci sono feriti (Di lunedì 3 agosto 2020) scontro tra Vigili del Fuoco e camion stamane nel comune in provincia di Savona: il fatto è avvenuto in via Marconi, nei pressi dell’ex portineria Agrimont scontro tra Vigili del Fuoco e camion. Stamane a Cairo Montenotte erano poco prima delle 7.30 quando due mezzi pesanti sono venuti in contatto nel comune in provincia di Savona in via Marconi, nei pressi dell’ex portineria Agrimont, poco prima della Continental. Il mezzo con cui si sono scontrati i Vigile del Fuoco è un camion della nettezza urbana. Ci sono alcuni feriti e secondo le prime ricostruzioni, pare che la ... Leggi su bloglive

