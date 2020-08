Cagliari, Marcello Carli sollevato dall’incarico di direttore sportivo (Di lunedì 3 agosto 2020) Il campionato di Serie A 2019/2020 si è concluso soltanto ieri sera, ma è già tempo di pensare alla prossima stagione. Il Cagliari, infatti, è già pienamente al lavoro per la nuova annata calcistica e, dopo aver annunciato Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore, ha deciso di sollevare Marcello Carli dal’incarico di direttore sportivo. Il club sardo ha annunciato la separazione con un comunicato ufficiale diffuso sul proprio sito: “Nell’Isola dall’aprile 2018 Carli e’ stato capace di trasmettere da subito all’ambiente tutta la sua grinta e determinazione. Il Club ringrazia il direttore Carli per quanto fatto in questi anni in Sardegna, per l’impegno profuso e la ... Leggi su sportface

