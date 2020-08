Cagliari, Di Francesco è il nuovo allenatore (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Cagliari ha annunciato 'di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Eusebio Di Francesco: l'allenatore ha raggiunto l'accordo che lo lega alla società rossoblù sino al 30 giugno 2022'. ... Leggi su leggo

Dopo la fallimentare parentesi alla Sampdoria, Eusebio Di Francesco riparte dal Cagliari. La società rossoblù ha ufficializzato il tecnico con un comunicato sul proprio sito ufficiale. «Il Cagliari Ca ...

Dopo la fallimentare parentesi alla Sampdoria, Eusebio Di Francesco riparte dal Cagliari. La società rossoblù ha ufficializzato il tecnico con un comunicato sul proprio sito ufficiale. «Il Cagliari Ca ...