Cagliari, Di Francesco è il nuovo allenatore: il club punta all’Europa League! (Di lunedì 3 agosto 2020) L’ottima prima parte di stagione del Cagliari ha convinto il presidente Giulini che il club sardo possa ambire a qualcosa di più di un tranquillo piazzamento a metà classifica. I rossoblu puntano ad un piazzamento in Europa League e per farlo hanno deciso di puntare su un allenatore che in carriera ha raggiunto l’Europa con Sassuolo e Roma: Eusebio Di Francesco. Dopo aver salutato Zenga, non senza qualche rancore, è arrivata la notizia dell’accordo con Di Francesco che firma un biennale fino al 30 giugno 2022 da circa 1.5 milioni l’anno più relativi bonus al raggiungimento di un piazzamento europeo.L'articolo Cagliari, Di Francesco è il nuovo ... Leggi su sportfair

