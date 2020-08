Cacciatore: su Piano Regione Lazio nasce nuova maggioranza Pd-M5S (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma – “In Aula c’era accordo per accantonare la discussione sull’ambito territoriale di Roma, dopo che da parte mia mi ero impegnato a dimostrare quanto fosse conveniente per la stessa Capitale. Ma la Giunta ha presentato un emendamento che, anticipando i tempi, pone le premesse per imporre un ambito territoriale dell’intera provincia, non della sola citta’ di Roma. Di fronte a questa fuga in avanti, il M5S ha deciso di appoggiare la posizione della maggioranza regionale.” “La nuova alleanza Pd-M5S in Regione Lazio continuera’ la sua strada, ma a dispetto delle esigenze dei territori, al solo scopo di rimandare decisioni importanti in attesa – evidentemente – delle future tornate elettorali. Prima fra tutte, quella di Roma. Se cosi’ fosse, ad essa ... Leggi su romadailynews

Carabinieri sulle tracce dei piromani. Sabato sera un bagliore visibile a chilometri di distanza segnalava l'ennesimo incendio alla ex polveriera. Sul posto, sono giunti immediatamente il Radio Soccor ...

Caccia, TAR dice no a sospensione attività nelle Marche

Buone notizie arrivano dal TAR per gli amanti della caccia e per la regione Marche. “Un mese favorevole quello di Luglio per l’Assessorato alla Caccia della Regione Marche”. Lo rileva in una nota la R ...

