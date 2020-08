Buccino, furti nelle abitazioni: portati via oro e contanti (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBuccino (Sa) – Monili in oro e danaro contante. È il bottino messo a segno nelle scorse ore, da un gruppo di malviventi che hanno preso di mira quattro abitazioni situate in pieno centro cittadino a Buccino. I furti hanno interessato quattro abitazioni in località Sarnese e di Via Aldo Moro. I ladri, approfittando dell’assenza di proprietari delle abitazioni, si sono introdotti negli appartamenti da dove hanno portato via monili in oro e danaro contante per un bottino complessivo di circa quattro mila euro. Dopo aver sottratto gioielli e danaro, i ladri si sono dati alla fuga, facendo perdere ogni traccia. A scoprire quanto accaduto, sono stati i vicini e le stesse vittime che hanno allertato le forze ... Leggi su anteprima24

