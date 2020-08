Britney Spears, il padre Jamie furioso col movimento #FreeBritney: “È una buffonata” (Di lunedì 3 agosto 2020) Jamie Spears prende di petto il movimento #FreeBritney, rappresentato da una parte dei fan della cantante sempre più convinti che la loro beniamina sia prigioniera in una gabbia dorata con il padre e l’entourage che hanno preso pieno possesso della sua gestione per questione economiche. Jamie, sconvolto dagli attacchi del movimento che lo accusano di esercitare un potere totale sulla figlia, ha definito senza mezzi termini tutta la questione, come racconta il sito Page Six, “una buffonata. Tutti questi teorici della cospirazione non sanno nulla. – dice Jamie – Il mondo non ha idea di come stiano le cose. Spetta al tribunale della California decidere cosa è meglio per mia figlia. Non sono affari di nessun altro. Devo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Dopo mesi di #FreeBritney, il movimento che chiede la liberazione (sic) della popstar americana, da anni, ormai, sotto tutela, è il padre della cantante a prendere la parola per lamentarsi del comport ...

