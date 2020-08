Brentford-Fulham (martedì, ore 20:45): formazioni, quote, pronostici finale playoff (Di lunedì 3 agosto 2020) Come la finale di FA CUP, anche l’atto conclusivo della serie cadetta sarà una questione tutta londinese: “The Bees“, giunti terzi, contro “The Cottagers“, giunti quarti. Brentford è un sobborgo a ovest della capitale, a circa 13 km di distanza da Charing Cross, mentre il toponimo Fulham è decisamente più noto a noi italiani per … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Ultime Notizie dalla rete : Brentford Fulham Brentford-Fulham (martedì, ore 20:45): formazioni, quote, pronostici finale playoff Infobetting La Premier diventa più londinese: Brentford e Fulham si giocano la promozione

Sarà il Fulham a sfidare il Brentford nella finale dei playoff di Championship, prevista per il 4 agosto a Wembley. Ciò significa che nella prossima stagione ci sarà un club londinese in più in Premie ...

Londra, 23:04

Il gol del successo gallese in apertura di secondo tempo con Lee Tomlin ma, come detto non basta per accedere alla finale del 4 agosto a Wembley, dove il Fulham affrontera' il Brentford.

Sarà il Fulham a sfidare il Brentford nella finale dei playoff di Championship, prevista per il 4 agosto a Wembley. Ciò significa che nella prossima stagione ci sarà un club londinese in più in Premie ...