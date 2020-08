Braida: “Ho il Milan nel cuore, sono sicuro che tornerà sul tetto del mondo” (Di lunedì 3 agosto 2020) L’ex dirigente del Milan, Ariedo Braida, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai GrParlamento, ha parlato del suo passato in rossonero: “Il Milan e’ il Milan e io ce l’ho nel cuore: tornerei anche a piedi, e’ la piu’ grande societa’ del mondo, lo e’ stata e tornera’ ad esserlo, ne sono sicuro. Un’esperienza al Monza con Berlusconi e Galliani? Il presidente non ha bisogno dei miei consigli e Galliani tanto meno. L’affetto che ci lega e’ fortissimo. Faccio un grande in bocca al lupo affinche’ possano portare il Monza in Serie A. Penso che questi grandissimi personaggi ci possano riuscire”. Per quel che concerne il suo futuro ... Leggi su sportface

