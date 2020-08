Boschi: “il contagio portato dagli italiani in Africa e non da loro coi barconi” (Di lunedì 3 agosto 2020) Si credeva ad una bufala e invece Maria Elena Boschi lo ha detto davvero, ed è convinta di ciò che afferma. La sua idea sull’immigrazione e i contagi. Maria Elena Boschi contro il suo alleato Pd e contro tutti quelli che ritengono untori i migranti che sbarcano in Italia. L’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, aveva espresso la sua preoccupazione perchè secondo lui gli immigrati, ora, possano portare il coronavirus in Italia, accendendo nuovi focolai. Una presa di posizione che Maria Elena Boschi ha commentato in un’intervista al Corriere della Sera. Inasepttata e a suo modo curiosa la risposta fornita dalla capogruppo di Italia Viva: “Tecnicamente il coronavirus è stato esportato dagli ... Leggi su chenews

LegaSalvini : IL DELIRIO DELLA BOSCHI - fattoquotidiano : Rifiuti, il campionato mondiale per raccoglierli dai boschi alle strade. “Amare l’ambiente passa anche da una corsa… - Noiconsalvini : IL DELIRIO DELLA BOSCHI - Salvatoreri : @GiancaGuarin @Libero_official La Boschi non si è espressa in ambito scientifico, ma ha solo riportato delle inform… - cuore_drago : @Zhronne Hai la barba uguale alla mia [prima che la accorciassi per il caldo] adorissimo ?? comunque che voglia di boschi freschi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Boschi “il Vasto, branchi di cinghiali nelle proprietà private: "Da una settimana li abbiamo davanti casa" Zonalocale