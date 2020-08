Borussia Dortmund, il ds Zorc: “Dichiarazioni di Hoeness sono sbagliate e arroganti” (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo le pesanti dichiarazioni del presidente onorario del Bayern Monaco Hoeness, arriva la risposta del direttore sportivo del Borussia Dortmund Michael Zorc: “Penso che le dichiarazioni siano piuttosto arroganti, ma alcune cose sono di fatto sbagliate. Se hai 250 milioni di euro in più in tasca ogni anno, è più facile”. Foto: twitter Borussia Dortmund L'articolo Borussia Dortmund, il ds Zorc: “Dichiarazioni di Hoeness sono sbagliate e arroganti” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

