Bookcity: la lettura intorno dall’11 al 15 novembre 2020 a Milano (Di lunedì 3 agosto 2020) Prende il via Bookcity: LA lettura intorno, il progetto promossodall’Associazione Bookcity Milano e ideato con Fondazione Cariplo.L’iniziativa si basa sulla convinzione che la promozione della lettura e del libro, con azioni di prossimità nei quartieri meno favoriti e fornendo soprattutto ai più giovani gli strumenti necessari per leggere einterpretare senza distorsioni la realtà in cui viviamo, possa essere un veicolo di coesione e di valorizzazione di tutte le risorse presenti in queste aree. Bookcity Milano DALL’11 AL 15 novembre 2020 “Con LA lettura intorno Bookcity si trasforma in un soggetto che opererà ... Leggi su ultimenotizieflash

garzantilibri : Al via a Milano il progetto “Bookcity: la lettura intorno” @illibraio @PrudenzanoAnton - BnB_Ferroviere : RT AnsaLombardia: Con Bookcity al via progetto 'La lettura intorno'. Dai giovani ai quartieri, progetto continuativ… - eventiatmilano : RT @AnsaLombardia: Con Bookcity al via progetto 'La lettura intorno'. Dai giovani ai quartieri, progetto continuativo di promozione | #ANSA… - BOOKCITYMILANO : RT @radiolombardia: BookCity: la lettura intorno - - BOOKCITYMILANO : RT @AnsaLombardia: Con Bookcity al via progetto 'La lettura intorno'. Dai giovani ai quartieri, progetto continuativo di promozione | #ANSA… -