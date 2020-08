Bonus Vacanze, erogati oltre un milione di incentivi: le regioni (Di lunedì 3 agosto 2020) Il ministro Dario Franceschini ha annunciato che i Bonus Vacanze hanno superato quota un milione di erogazioni: ad usarlo, per ora, 140mila famiglie Come annunciato dal ministro Dario Franceschini, il Bonus Vacanze ha superato quota un milione di erogazioni e di questi, 140 mila già spesi in hotel, bed and breakfast o campeggi. Ricordiamo che … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

_MiBACT : Turismo, il ministro @dariofrance: «Superato il milione di #BonusVacanze erogati, valgono 450milioni di euro, già s… - imago_mundi : RT @mattinodinapoli: Turismo, in Campania incassati 3,7 milioni con bonus vacanze: Napoli in testa, segue Salerno - Scisciano : Turismo, Confapi jr: “Dati contraddittori, fare chiarezza”: Il presidente Di Santis: «Governo ha fallito su bonus v… - ilCiriaco : #Irpinia Irpinia, turismo a rilento: utilizzati appena 65 bonus vacanze - moneypuntoit : ?? Bonus vacanze: in quali regioni viene usato di più ?? -