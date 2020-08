Bonus consumi anche per scarpe e borse: il governo ci pensa (Di lunedì 3 agosto 2020) Il ministero dello Sviluppo Economico: 'Stiamo lavorando a un progetto per il rilancio del commercio e delle filiere produttive più in crisi a causa dell'emergenza da Covid attraverso un sistema di ... Leggi su tg.la7

HuffPostItalia : Un bonus per chi paga con carta e bancomat. Così il governo vuole spingere i consumi - repubblica : Uno sconto per chi paga con la carta. Arriva il bonus per spingere i consumi [di ROBERTO PETRINI] [aggiornamento de… - Agenzia_Ansa : #Decretoagosto: spinta ai consumi da 2 miliardi, bonus con pagamenti Pos #ANSA - caterinacorda1 : RT @lucabattanta: L'incentivo per il governo in modo tale da rilanciare i consumi è dare un bonus per chi paga con la carta con due o tre m… - infoitinterno : Bonus a chi paga col bancomat, 2 miliardi per i consumi. Mini-rimborso sul tavolo del governo -