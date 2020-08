Bonaventura, dopo le lacrime la doppia possibilità per il futuro (Di lunedì 3 agosto 2020) Bonaventura, dopo le lacrime la doppia possibilità per il futuro, per lui possibile ritorno all’Atalanta oppure nuova esperienza al Toro Bonaventura, dopo le lacrime la doppia possibilità per il futuro, per lui possibile ritorno all’Atalanta oppure nuova esperienza al Toro. doppia POSSIBILITÀ- Come riporta Il Giorno, le alternative per Bonaventura sono di fatto due: tornare con Giampaolo al Toro oppure tornare a “casa”, con l’Atalanta di Gasperini che sicuramente saprebbe farne un giocatore nuovo, dato che anche al Milan ha sempre dimostrato di poter fare la differenza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

