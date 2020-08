Bollettino Covid-19 3 agosto: 159 nuovi contagiati (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Bollettino del Covid-19 del 3 agosto vede un netto calo dei contagiati: sono solo 159, mentre i decessi sono 12. Oltre 248mila i malati In questo primo giorno della settimana il Bollettino del Covid-19 è decisamente più clemente; oggi 3 agosto sono solo 159 i nuovi contagiati, mentre i decessi sono 12 per un totale di 35.166 dall’inizio della pandemia. I casi totali, ad oggi, sono 248.229 ma anche il numero dei guariti è decisamente rilevante, considerato come siano poco più di 200mila. I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 24.036. Gli attualmente positivi, invece, sono ancora 12.474 di cui 11.699 in isolamento domiciliare, 734 ricoverati con sintomi e 41 in terapia intensiva. ... Leggi su bloglive

