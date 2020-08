Bodyguard: trama e anticipazioni ultima puntata stasera 3 agosto su Rai 3 (Di lunedì 3 agosto 2020) Preparate kleenex e popcorn, è giunto il momento della resa dei conti per i protagonisti di Bodyguard. La fiction britannica, in onda oggi 3 agosto 2020 dalle 21:20 su Rai 3, approda al suo ultimo appuntamento con due episodi ricchi di colpi di scena, inaspettate rivelazioni, sconvolgenti confessioni e momenti adrenalinici che sicuramente lasceranno senza parole il pubblico.Segui Termometro Politico su Google News Anche questo lunedì seguiremo quindi le vicende professionali e private di David Budd, agente di polizia e veterano della guerra in Afghanistan, al servizio di Julia Montague, alto funzionario di Stato senza scrupoli e concentrata esclusivamente sulla scalata al successo nel mondo della politica. Ma vediamo insieme quali pericoli dovrà affrontare stasera l’amato ... Leggi su termometropolitico

- infoitcultura : Bodyguard, nuova serie su Raitre: trama e anticipazioni prima puntata | LaNostraTv - infoitcultura : 'Bodyguard': trama, cast e trailer | TV Sorrisi e Canzoni -