Bodyguard, stasera su Rai3 torna Richard Madden nell'ultima puntata: le anticipazioni (Di lunedì 3 agosto 2020) Bodyguard, la serie tv con protagonista Richard Madden, torna stasera su Rai3 alle 21:20 con l'ultima puntata: le anticipazioni. stasera su Rai3, alle 21:20, torna Bodyguard, la serie tv campione di ascolti nel Regno Unito, con l'ultima puntata. Assoluto protagonista anche in questi due episodi conclusivi è Richard Madden, indimenticato Robb Stark de Il Trono di Spade. Determinato a portare avanti le indagini, David Budd (Richard Madden) si convince di un complotto contro il Segretario d Stato ordito nel cuore del Governo. Quando vengono sollevate delle ... Leggi su movieplayer

Raiofficialnews : #Bodyguard, gli ultimi due episodi: su @RaiTre la serie drammatica targata #BBC più vista degli ultimi dieci anni n… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Su Rai3 il finale di “Bodyguard””. Con Richard Madden e Keeley Hawes - Lady_Pirate : RT @VperVero: Stasera alle 21.20 su #Rai3 ultime due puntate di #Bodyguard con #RichardMadden - Lady_Pirate : RT @IlTermopolio: Stasera andranno in onda su Raitre alle 21:20 gli ultimi due episodi della serie tv inglese #Netflix #Bodyguard con #Rich… - lady_martine : RT @Raiofficialnews: #Bodyguard, gli ultimi due episodi: su @RaiTre la serie drammatica targata #BBC più vista degli ultimi dieci anni nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Bodyguard stasera

Bodyguard 2 ci sarà? Stasera, 3 agosto, andranno in onda gli ultimi due episodi della serie tv che vede protagonisti Richard Madden e Keeley Hawes. Avevamo lasciato David Budd determinato a portare av ...Stasera in tv, 3 agosto, su Rai3 vanno in onda gli ultimi due episodi della serie "Bodyguard" (ore 21,20) che vede protagonisti Richard Madden e Keeley Hawes. Stasera in tv lunedì 3 agosto 2020 Battit ...