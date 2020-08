Bodyguard 2 si farà? Cosa sappiamo sul rinnovo di stagione (Di lunedì 3 agosto 2020) Bodyguard 2 si farà? Cosa sappiamo sul rinnovo di stagione Su Rai 3 è arrivata la serie tv Bodyguard con protagonista Richard Madden, un volto molto caro ai fan di Game of Thrones e anche a I Medici (poiché ha recitato in entrambe). In Bodyguard, serie prodotta da Bbc One e arrivata poi anche su Netflix, Madden interpreta lo schivo David Budd, un ex veterano dell’esercito britannico che soffre di un disturbo da stress post-traumatico. Budd trova lavoro come guardia del corpo del segretario di Stato Julia Montague (Keeley Hawes), la cui proposta di legge sulla sicurezza nazionale mina la sua vita. Tra i due ci sarà un rapporto traballante, odio e amore, David del resto disprezza Julia per la sua politica. Ma, nonostante l’impegno ... Leggi su tpi

