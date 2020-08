Bodyguard 2 ci sarà? Ultimi episodi della serie con Richard Madden il 3 agosto su Rai3 (Di lunedì 3 agosto 2020) Bodyguard 2 ci sarà? Stasera, 3 agosto, andranno in onda gli Ultimi due episodi della serie tv che vede protagonisti Richard Madden e Keeley Hawes.Avevamo lasciato David Budd determinato a portare avanti le indagini. La guardia del corpo è convinta dell'esistenza di un complotto contro il Segretario d Stato ordito nel cuore del Governo. Sono in molti a non credere alle sue parole, tant'è che qualcuno avanzerà delle perplessità sul suo stato di salute psicologica. Come se non bastasse, emergono delle accuse sulla sua condotta professionale. Budd si ritrova improvvisamente messo all’indice. Senza alcun alleato in questa battaglia che potrebbe costargli tutto, David si rende conto troppo tardi che lui stesso ... Leggi su optimagazine

