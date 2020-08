Benzema, tra la boxe e il futuro: “Pronto per un incontro. Allenare il Real Madrid? Perché no…” (Di lunedì 3 agosto 2020) Karim Benzema ha dato appuntamento ad alcune celebrità dello sport e non per rispondere ad alcune domande nel consueto appuntamento per il suo canale Youtube. L'attaccante del Real Madrid ha avuto modo di raccontatore un po' i suoi hobby e le sue aspettative per il futuro.Benzema: "Allenare il Real Madrid? Perché no..."caption id="attachment 923141" align="alignnone" width="563" Benzema (getty images)/caption"Per quanto tempo giocherò? Non lo so ma faccio di tutto per tenermi in forma sapendo che comunque non sono all'inizio della mia carriera", ha affermato Benzema che poi ha risposto ad altre domande da personaggi come James Rodriguez, Theo Hernandez ma anche Fouad Ezbiri campione del mondo di ... Leggi su itasportpress

Benzema: "Dopo il calcio potrei fare il pugile"

MADRID - Dal calcio al pugilato? Perché no. Questa in sintesi la risposta di Karim Benzema ai tanti seguaci del suo canale YouTube che gli hanno domandato cosa avesse voluto fare una volta appesi gli ...

