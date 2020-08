Benfica, pronta una tripletta di rinforzi da 100 milioni (Di lunedì 3 agosto 2020) Nuovo progetto, nuovi rinforzi. Il Benfica si muove per consegnare al nuovo tecnico Jorge Jesus una squadra scintillante, specialmente in attacco.LE MOSSEcaption id="attachment 919293" align="alignnone" width="1024" Edinson Cavani (Getty Images)/captionSi fanno diversi nomi, specie per il reparto offensivo del nuovo Benfica. Uno di questi è quello di Edinson Cavani, avvicinato anche all'Inter nei mesi scorsi. Secondo O Jogo, fra i profili sondati, oltre al Matador, ci sarebbero Bruno Henrique del Flamengo e Everton Soares del Gremio. Tre rinforzi che potrebbero portare via dalle casse portoghesi 100 milioni di euro. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

