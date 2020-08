Benevento, nella corsa a Bonaventura spunta un ostacolo di nome Ibra (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Benevento ha fiutato da tempo l’affare di mercato. Giacomo “Jack” Bonaventura è il colpo a sensazione scelto da Pasquale Foggia per festeggiare il ritorno in serie A della Strega. Il direttore sportivo ha deciso di muoversi per il centrocampista, sfruttando un contratto ormai scaduto con il Milan. La concorrenza, fino a questa mattina, sembrava rappresentata soprattutto dall’Atalanta; defilato il Torino considerando il possibile arrivo sulla panchina granata di Marco Giampaolo, tecnico con il quale il giocatore non ha legato proprio in rossonero. All’improvviso, però, il Benevento si ritrova a dover fare i conti con un certo Zlatan Ibrahimovic, sogno di mercato del presidente Oreste Vigorito. Obiettivo ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Benevento nella Benevento, attento alla "lista" Ottopagine 41 sforamenti: Avellino il capoluogo più inquinato della Campania

Avellino si conquista il primato di capoluogo campano più inquinato. Ben 41 gli sforamenti di polveri sottili nell’aria segnalati dalla centralina Arpac posizionata nei pressi di Via Piave, nonostante ...

Playoff story… non sempre vince la meglio piazzata ma non ha mai vinto la settima

Come abbiamo già detto, i playoff in serie B sono stati istituiti per la prima volta nella stagione 2004/05. L’anno precedente, unica volta in cui è stato fatto ed allo scopo di portare a 22 la serie ...

Avellino si conquista il primato di capoluogo campano più inquinato. Ben 41 gli sforamenti di polveri sottili nell'aria segnalati dalla centralina Arpac posizionata nei pressi di Via Piave, nonostante ...