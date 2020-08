Benevento, il Conservatorio ‘rompe’ con Città Spettacolo: “Traditi, umiliati e offesi” (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Non comprendiamo perché umiliare e offendere un’orchestra di 60 elementi, punta di diamante degli oltre 500 musicisti del territorio sannita che il Conservatorio Nicola Sala di Benevento forma con successi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale. Per verità di giustizia e per dovere di ruolo, non possiamo non tutelare la dignità e la professionalità del loro lavoro. Non li manderemo allo sbaraglio, perciò non parteciperemo alla 41ma Edizione di Festival Città Spettacolo. Si interrompe – non per nostra volontà e solo momentaneamente – dopo decenni di ininterrotti successi, il connubio Conservatorio-Città Spettacolo” Con queste parole, il ... Leggi su anteprima24

TV7Benevento : Elezione Direttore Conservatorio di Benevento, i sindacati: 'tutto tace'.... - ottopagine : Elezione Direttore Conservatorio, i dubbi dei sindacati #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Conservatorio Conservatorio contro Giordano: fatti fuori senza ragione Ottopagine Caserta, Enrico Caruso, al via il ciclo di eventi per la celebrazione del centenario … Barchetta

CASERTA -Oggi 2 agosto 2020 l’Associazione Culturale Musicale Onlus “Aniello Barchetta” intende omaggiare il Maestro Enrico Caruso con un Ciclo di Eventi “Caruso 100” per contribuire concretamente a f ...

Conservatorio. La replica di Verga:” Accanimento su argomento non di pertinenza sindacale”

Non conosco i veri motivi per cui due sigle sindacali continuano ad accanirsi su un argomento che non è di pertinenza sindacale, il cui compito – è bene ricordarlo – è quello di tutelare il lavoro, ra ...

CASERTA -Oggi 2 agosto 2020 l’Associazione Culturale Musicale Onlus “Aniello Barchetta” intende omaggiare il Maestro Enrico Caruso con un Ciclo di Eventi “Caruso 100” per contribuire concretamente a f ...Non conosco i veri motivi per cui due sigle sindacali continuano ad accanirsi su un argomento che non è di pertinenza sindacale, il cui compito – è bene ricordarlo – è quello di tutelare il lavoro, ra ...