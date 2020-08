“Benedetto XVI sta male”, allarme per un’infezione al viso del papa emerito (Di lunedì 3 agosto 2020) Il papa emerito Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, sarebbe gravemente malato. Da quando è tornato a Roma – dopo il viaggio in Germania per la morte del fratello Georg – il pontefice 93enne soffre di una infezione al viso che gli procura grandi dolori. Lo rivela lo scrittore Peter Seewald che ha presentato a Benedetto XVI la biografia da lui firmata. Nel corso dell’incontro, riporta il sito del giornale tedesco Passauer Neue Presse, il papa emerito ha espresso ottimismo, nonostante la malattia. Ha inoltre dichiarato che, se le forze riprendessero, vorrebbe ricominciato a scrivere. Secondo Seewald, Benedetto XVI è estremamente fragile. Il suo pensiero e la sua memoria sono svegli, ma la sua voce è debole. Seewald e Benedetto XVI hanno pubblicato ... Leggi su velvetgossip

