"Benedetto XVI è gravemente malato": cosa succede al Papa emerito (Di lunedì 3 agosto 2020) Giuseppe Aloisi Benedetto XVI sarebbe stato colpito da un herpes dopo il viaggio in Germania. A rivelarlo è stato il biografo ufficiale del Papa emerito Un biografo di Benedetto XVI - forse il più importante dei biografi dell'emerito - ha rivelato che il Papa emerito soffre, dal ritorno dalla Germania, di un herpes oftalmico. La salute del teologo tedesco sarebbe dunque peggiorata dopo la morte del fratello Georg. Joseph Ratzinger si era recato al capezzale del novantaseienne, consapevole di come quello potesse essere l'ultimo incontro tra i due fratelli Ratzinger. Poi l'emerito, nonostante le voci sul fatto che non sarebbe più tornato tra le mura leonine, ha fatto ritorno al Mater Ecclesiae, in ... Leggi su ilgiornale

bisagnino : Il Papa emerito Benedetto XVI versa in gravi condizioni - pietrogranero : Il Papa emerito Benedetto XVI versa in gravi condizioni: - thewaterflea : RT @kattolikamente: Preghiamo per Benedetto XVI, il Dottore della Chiesa vivente che Dio ci ha donato. Dopo di lui sono arrivati i barbari.… -