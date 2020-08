Belen Rodriguez ‘risponde’ via social a Stefano De Martino: “Vieni da me” (Di lunedì 3 agosto 2020) Non può essere un caso. Belen Rodriguez conosce troppo bene i meccanismi della notorietà e sa bene di essere una ‘sorvegliata speciale’. Sono in tanti a pensare che l’ultimo post condiviso dalla showgirl argentina altro non sia che una risposta a quello pubblicato poche ore prima dall’ex marito Stefano De Martino. E’ un’immagine abbastanza banale, la luna che si riflette sul mare, ma il tempismo fa pensare a un botta e risposta. View this post on Instagram Aspettando la Luna. A post shared by Stefano De Martino (@StefanodeMartino) on Aug 1, 2020 at 6:49am PDT “Aspettando la luna”, è la didascalia scritta dal ballerino napoletano. “Vieni ... Leggi su tvzap.kataweb

