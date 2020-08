Belen Rodriguez "risponde" al post di Stefano De Martino: "Vieni con me?" (Di martedì 4 agosto 2020) Mentre i giornali si sbizzarriscono ad attribuire flirt a Belen Rodriguez e Stefano De Martino, i fan sognano ancora una riappacificazione, anche attraverso i social. Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno comunicando attraverso Instagram o è solo una bizzarra coincidenza? Il presentatore di Rai2 ha pubblicato uno scatto con la didascalia: "Aspettando la luna". Belen poco dopo ha pubblicato una foto con la luna e la didascalia: "Vieni con me?". I fan della coppia Belen/De Martino non demordono, nonostante ai due siano attribuiti un flirt un giorno si e l'altro pure. A Belen Rodriguez dopo l'imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi ... Leggi su movieplayer

