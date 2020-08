Belen Rodriguez, la mamma scrive un post durissimo contro De Martino: “Le bugie fanno sempre male … decidi tu …” (Di lunedì 3 agosto 2020) La storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nonostante sia finita da un bel po’, continua a far parlare e anche molto. Le motivazioni che hanno portato alla rottura non sono mai state rivelate dai diretti interessati e, dunque, il mistero rimane anche se molto conosciute sono le motivazioni date dai giornali di gossip. Le notizie date dal gossip, pare, siano state messe in circolazione da persone molto vicine ai diretti interessati ma, poiché ogni notizia trapelata è stata smentita, alla fine , la verità non la si conosce. Stefano De Martino e le battutine sulla suocera Sia Stefano che Belen non si sono mai sbilanciati più di tanto neppure per dare indizi e, anche se a volte li hanno dati, sono stati abbastanza contradditori. Per esempio ... Leggi su baritalianews

Alessan23932244 : @stanzaselvaggia E' arrivata Belen Rodriguez dei bassi fondi - zazoomblog : Belen Rodriguez duro sfogo della madre: “Basta con questo amore mio” - #Belen #Rodriguez #sfogo #della… - zazoomblog : Belen Rodriguez duro sfogo della madre: “Basta con questo amore mio” - #Belen #Rodriguez #sfogo #della - zazoomblog : Belen Rodriguez torna single ma non troppo Nel suo cuore Michele Morrone - #Belen #Rodriguez #torna #single - zazoomblog : Belen Rodriguez torna single ma non troppo Nel suo cuore Michele Morrone - #Belen #Rodriguez #torna #single -