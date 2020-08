Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la luna segnale di pace (Di lunedì 3 agosto 2020) Belen Rodriguez e Stefano De Martino e il botta e riposta su Instagram: le foto che lasciano sperare in un nuovo avvicinamento Forse è solo una felice coincidenza, sta di fatto che ieri in molti hanno pensato a un botta e risposta a suon di post su Instagram, tra i due ex Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Prima il ballerino ha condiviso sulla sua pagina un tramonto dove ha scritto “aspettando la luna”, poco dopo l’ex moglie ha replicato proprio con una foto della luna, con una didascalia che ha fatto tornare i fan a sognare. Sicuramente una delle coppie più seguite del mondo dello spettacolo, De Martino e la Rodriguez avevano deciso soltanto un anno ... Leggi su bloglive

