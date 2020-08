Belen, colpo di scena: dichiarazione d’amore a Stefano sui social. “Di nuovo insieme” (Di lunedì 3 agosto 2020) Impossibile credere che sia solo un caso, soprattutto se si pensa che Belen Rodriguez sa bene di avere gli occhi dei fan addosso. E così sono in tanti a pensare che l'ultimo post condiviso dalla showgirl argentina altro non sia che una risposta a quello pubblicato poche ore prima dall'ex marito Stefano De Martino. Si tratta di una foto in cui è immortalata la luna che si riflette sul mare: immagine scattata ieri da Stefano e, poi, nella notte da Belen. Belen risponde a Stefano De Martino Ad avvalorare l'ipotesi che si tratti di un botta e risposta è la tenerezza della foto. "Aspettando la luna", è la didascalia scritta dal ballerino napoletano. "Vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna ... Leggi su howtodofor

vickythebug : RT @iampfede04: che colpo Belen che pubblicizza Gaia CHE COLPOOO VAMOS ARGENTINA #gaiagozzi - inutile_canzone : RT @iampfede04: che colpo Belen che pubblicizza Gaia CHE COLPOOO VAMOS ARGENTINA #gaiagozzi - iampfede04 : che colpo Belen che pubblicizza Gaia CHE COLPOOO VAMOS ARGENTINA #gaiagozzi -